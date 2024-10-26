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Сегодня, 12:15

Вартанян: «Чимаев с первых минут набросится на Уиттакера, чтобы быстро финишировать его»

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Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян поделился ожиданиями от поединка в среднем весе между австралийцем Робертом Уиттакером и непобежденным чеченцем Хамзатом Чимаевым.

«Чимаев — фаворит за счет борьбы. У Хамзата в UFC еще не было пятираундового боя, поэтому это станет ключевым фактором. Слишком высокий темп, и под конец садится Чимаев. Пережить первые три раунда Уиттакеру будет тяжело. Я думаю, что Хамзат с первых минут набросится на Роберта, чтобы перевести в партер и быстро финишировать», — приводит слова Вартаняна MMA.Metaratings.ru.

Поединок между Чимаевым и Уиттакером станет со-главным событием вечера на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).

Источник: MMA.Metaratings.ru
Роберт Уиттакер
Хамзат Чимаев

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