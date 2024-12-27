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Сегодня, 19:30

Вартанян: «Поставлю хорошую сумму на Царукяна в бою с Махачевым»

Евгений Нарижный
Корреспондент
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Российский боец ММА Эдуард Вартанян заявил «СЭ», что поставит деньги на Армана Царукяна, которому предстоит провести бой с Исламом Махачевым за чемпионский пояс UFC.

«По факту особо ничего не получалось у Ислама в первом бою в грэпллинге, — сказал Вартанян «СЭ». — Все-таки Арман вставал. Но сейчас это другой Арман, у него другая мотивация, другой настрой. Я, кстати, видел коэффициенты букмекеров, и я с огромнейшим удовольствием на Армана хорошую сумму поставлю. На Армана и на Мойкано (Мойкано в том же турнире проведет бой с Бенеилом Дариушем. — Прим. «СЭ»). Пока это лучшая форма, которую я когда-либо видел вообще».

Поединок Махачева и Царукяна состоится 18 января в турнире UFC 311. В первом поединке в 2019 году Махачев победил единогласным решением судей.

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
Эдуард Вартанян
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