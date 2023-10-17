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Сегодня, 09:10

Вартанян: «В UFC на бои я буду выходить с российским и армянским флагами»

Давид Хачатрян
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Победитель Гран-при ACA в легком весе Эдуард Вартанян (25-4) заявил о намерении выходить на бои в UFC с двумя флагами.

«В UFC на бои я буду выходить с российским и армянским флагами. Я родился в Ереване. Да, всю сознательную жизнь я прожил в России. У меня матушка русская — коренная москвичка. Прабабушка — москвичка. Как проверяется коренность? Если у тебя три поколения на одном месте прожили, соответственно ты... [той национальности]. Я и в Ереване коренной, потому что у меня со стороны отца и прабабушка, бабушка и сам отец [жили там]», — сказал Вартанян в подкасте у Григория Дрозда.

Вартанян победил Артема Резникова (24-7) техническим нокаутом в третьем раунде и выиграл Гран-при в легком весе. Бой состоялся 16 июня на ACA 159 в Сочи.

Эдуард Вартанян
UFC
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