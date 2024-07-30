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Сегодня, 11:28

Эдвардс: «В моей жизни были и более сложные периоды, чем этот»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (22-4) заявил, что вернется на победную серию, и поблагодарил поклонников за поддержку.

«Мои поклонники огорчены, что в этот раз мне не удалось достичь цели. В моей жизни были и более сложные периоды, чем этот, и я обязательно справлюсь. Спасибо вам за всю вашу любовь и поддержку, я обязательно отплачу той же кровью. #headshot», — написал Эдвардс в соцсетях.

Белал Мухаммад (24-3) победил Эдвардса единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и стал новым чемпионом в полусреднем весе. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.

Белал Мухаммад
Леон Эдвардс
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