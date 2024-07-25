Эдвардс рассказал, возможен ли бой с Махачевым в октябре в Абу-Даби

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (22-3) заявил, что бой с чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (26-1) возможен, если они оба будут доминировать в своих дивизионах.

«Есть ли какой-либо шанс подраться с Махачевым в октябре в Абу-Даби? Я не думаю об октябре. Мне ничего об этом не говорили. Мы должны доминировать в своих дивизионах, и тогда мы можем встретиться. Лично я хочу перейти в средний вес, чтобы завоевать второй титул. Я чувствую, что я достаточно большой, чтобы сделать это. Это одна из моих мечт», — сказал Эдвардс на пресс-конференции.

Эдвардс и Белал Мухаммад (23-3) подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Великобритания.

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.