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Сегодня, 07:44

Эдвардс сказал тренеру заткнуться перед пятым раундом боя с Мухаммадом

Давид Хачатрян
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В сети появилось видео, на котором экс-чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (22-4) сказал своему тренеру Дэйву Ловеллу заткнуться, когда тот перед заключительным пятым раундом боя с Белалом Мухаммадом (24-3) спросил, нужно ли останавливать бой.

Ловелл: «Ты хочешь, чтобы я остановил этот гребаный бой?»

Эдвардс: «Заткнись, #####».

Мухаммад победил Эдвардса единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и стал новым чемпионом в полусреднем весе. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.

Леон Эдвардс
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