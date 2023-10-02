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Ренцо Грейси: «Пауло Коста перенес операцию на локте. Скоро он вернется к обычным тренировкам»

Грейси заявил, что в преддверии UFC 294 Пауло Коста перенес операцию на локте
Давид Хачатрян
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56-летний тренер по бразильскому джиу-джитсу и экс-боец MMA Ренцо Грейси (14-7) заявил, что в преддверии UFC 294 Пауло Коста (14-2) перенес операцию на локте. Также он добавил, что бразилец сейчас живет в его квартире в Абу-Даби.

«Он со своей командой занимал четыре номера в местном отеле, и я сказал ему, чтобы он остановился в моей квартире, — сказал Грейси в интервью Sherdog. — У Косты была небольшая проблема с локтем, которая потребовала небольшой операции. Но сейчас все в порядке, и в конце этой недели он вернется к обычным тренировкам. «Боррачинья» привез с собой отличную команду, спарринг-партнеров из Монголии, Кыргызстана и Казахстана».

Хамзат Чимаев (12-0) и Коста подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

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