Амагов рассказал, как не дал подраться Хабибу и Василевскому на улице в США

Бывший боец UFC и Strikeforce Адлан Амагов вспомнил, как разнял Хабиба Нурмагомедова и Вячеслава Василевского на сборах в США.

В интервью «СЭ» в 2021 году Василевский рассказал об инциденте с Нурмагомедовым, который чуть не перерос в драку на улице.

— Поделитесь самым приятным воспоминанием из прошлого, когда вы с Хабибом, начали тренироваться, жить вместе?

— Да все было хорошо, интересно. С нами еще Азамат Гашимов был. Тренировались в одном зале, кушали. Ну как обычно в зале. Самое главное — ни одного плохого момента не случилось.

— Так Хабиб и Василевский...

— А, со Славой? Это было, да. Я тогда работал на лапах, и мне менеджер Сэм сказал, что они закусились, чтобы я подошел. Я подошел... Такое обычно бывает на спаррингах. Хабиб чуть понервничал, там Слава... Не помню точно сейчас. В ударке у них, по-моему, что-то было. И они хотели там один на один выйти. Хабиб говорит: «Пойдем один на один?!» Слава говорит: «Пойдем!» Я говорю: «Че вы?!» Так, успокоились. Это нормально.

Свой последний бой Амагов провел в августе 2016 года против Дирлея Броенструпа. Поединок, который стал частью турнира League S-70, завершился победой Амагова болевым приемом в первом раунде.