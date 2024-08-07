Чейл Соннен восхищен Шарой Буллетом: «Его ждет интересное будущее»

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен (31-17) признался, что ему нравится смотреть за боями Шарабутдина Магомедова (15-0).

«Что-то происходит, когда он появляется на экране. Я не знаю, что именно, но он меня завораживает. Этот парень уже в со-главном событии? Невероятная карьера. Когда я смотрю на «Буллета», ему место в больших боях, ему место на постерах. Я хочу увидеть этого парня, услышать его, узнать о нем.

Что касается навыков, я думаю, он учится на ходу, и он не первый парень, которому приходится учиться на ходу. Исраэль Адесанья — примерно такой же совершенный боец, какого вы только можете найти, но он не был им в первый день. У него было несколько пробелов. Так что если «Буллет» будет готов учиться, впитывать, принимать критику, воспринимать ее близко к сердцу, его ждет интересное будущее», — сказал Соннен на шоу «Good Guy/Bad Guy».

Магомедов победил Михала Олексейчука (19-9) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.