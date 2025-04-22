Соннен: «Бой Джонса и Аспиналла согласован»

Бывший боец UFC и эксперт Чейл Соннен заявил, что поединок между чемпионом организации в тяжелом весе Джоном Джонсом и временным обладателем пояса Томом Аспиналлом согласован.

«Я достаточно уверен, чтобы заявить — бой согласован. Поединок между Джонсом и Аспиналлом полностью обговорен. Джон не уклонился от поединка. Я бы хотел, чтобы он это сделал. С удовольствием его бы похоронил», — цитирует Соннена ESPN.

Джонс за карьеру провел 30 поединков, одержал 28 побед, потерпел 1 поражение (дисквалификацией) и 1 бой признан несостоявшимся. На счету Аспиналла 18 поединков — 15 побед и 3 поражения.