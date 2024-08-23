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Сегодня, 14:06

Экс-боец UFC Мокаев сообщил, что его жизни ничего не угрожает после серьезного ДТП

Алина Савинова
Мухаммад Мокаев.
Фото Соцсети
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Бывший боец UFC Мухаммад Мокаев впервые рассказал о своем самочувствии, после того как попал в аварию в Дагестане.

22 августа сообщалось, что Mercedes 24-летнего спортсмена улетел в кювет на трассе у Хасавюрта, перед этим врезавшись в столб. Мокаева вытащили из автомобиля очевидцы происшествия.

«Я в порядке, вышел из больницы. Спасибо за поддержку! Я прошел проверку самого высокого уровня на этом этапе своей карьеры. Вернусь более сильным, чем был прежде», — написал Мокаев в своих соцсетях.

Боец провел последний поединок 27 июля на UFC 304, одержав в нем победу над Манелем Кейпе. Позже стало известно, что Мокаев больше не будет выступать в UFC. Всего на его счету 12 побед в ММА, еще один бой с участием уроженца Дагестана был признан несостоявшимся.

Мухаммад Мокаев
ММА
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