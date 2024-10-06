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Сегодня, 15:47

Экс-боец UFC Сосновский вышел из тюрьмы

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Бывший боец UFC Алексей Олейник сообщил, что Дмитрий Сосновский вышел на свободу.

— Дмитрий Сосновский сейчас в Оренбурге, — сказал Олейник «СЭ». — Он улетел по семейным обстоятельствам, к сожалению. Он извинился, не смог быть с нами. Он был в городе, грубо говоря, позавчера, но вчера ему пришлось улететь.

— То есть его дело закрыто, все хорошо?

— У него все хорошо. Он абсолютно легально, законно на свободе, он не сбегал (смеется). Просто, к сожалению, ему пришлось улететь в другой город именно на 3-4 дня.

— Значит ли это, что вскоре мы его можем увидеть в клетке или ринге?

— Я думаю, да. Мы уже об этом разговариваем с ним, он уже начинает тренироваться.

Дмитрий Сосновский был приговорен к 8,5 годам лишения свободы — так решил Никулинский суд Москвы 13 мая 2021 года. Спортсмен обвинялся в соучастии в похищении человека.

Алексей Олейник
Дмитрий Сосновский

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