Экс-боец UFC Сосновский вышел из тюрьмы

Бывший боец UFC Алексей Олейник сообщил, что Дмитрий Сосновский вышел на свободу.

— Дмитрий Сосновский сейчас в Оренбурге, — сказал Олейник «СЭ». — Он улетел по семейным обстоятельствам, к сожалению. Он извинился, не смог быть с нами. Он был в городе, грубо говоря, позавчера, но вчера ему пришлось улететь.

— То есть его дело закрыто, все хорошо?

— У него все хорошо. Он абсолютно легально, законно на свободе, он не сбегал (смеется). Просто, к сожалению, ему пришлось улететь в другой город именно на 3-4 дня.

— Значит ли это, что вскоре мы его можем увидеть в клетке или ринге?

— Я думаю, да. Мы уже об этом разговариваем с ним, он уже начинает тренироваться.

Дмитрий Сосновский был приговорен к 8,5 годам лишения свободы — так решил Никулинский суд Москвы 13 мая 2021 года. Спортсмен обвинялся в соучастии в похищении человека.