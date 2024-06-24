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Сегодня, 18:04

Тактаров рассказал, что прогнозировал победу Волкова над Павловичем

Руслан Минаев
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Бывший боец UFC Олег Тактаров прокомментировал победу Александра Волкова над Сергеем Павловичем на турнире UFC в Саудовской Аравии.

«Чтобы предсказать победу Александра Волкова над Сергеем Павловичем не надо было иметь семь пядей во лбу. Павлович себя проявил, как Павлович, а Волков — как Волков. Один машет, дай бог, попадет, а другой построил тактику и даже кайфовал от боя. В третьем раунде он почувствовал, что все работает, он выигрывает по раундам и получал удовольствие, хотя третий раунд выиграл тоже вчистую», — цитирует Тактарова Vprognoze.ru.

Волков победил Павловича на турнире UFC on ABC 6 единогласным судейским решением.

Источник: Vprognoze.ru
Александр Волков
Олег Тактаров
Сергей Павлович
UFC
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