Экс-бойца UFC Менгу приговорили к 15 годам тюрьмы

Бывший боец UFC Пьетро Менга приговорен к 15 годам и 5 месяцам тюремного заключения в Англии, сообщает Sky Sports.

37-летнего спортсмена признали виновным в участии в организованной преступной группировке. Менгу назвали ключевой фигурой в деле о незаконном обороте наркотиков и оружия.

На счету Менги 14 побед и 4 поражения в смешанных единоборствах. В 2017 году он подписал контракт с UFC, но не провел ни одного боя в промоушене после того, как не сумел уложиться в вес перед поединком с американцем Тимом Эллиоттом.