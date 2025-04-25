Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 17:12

Экс-бойца UFC Менгу приговорили к 15 годам тюрьмы

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший боец UFC Пьетро Менга приговорен к 15 годам и 5 месяцам тюремного заключения в Англии, сообщает Sky Sports.

37-летнего спортсмена признали виновным в участии в организованной преступной группировке. Менгу назвали ключевой фигурой в деле о незаконном обороте наркотиков и оружия.

На счету Менги 14 побед и 4 поражения в смешанных единоборствах. В 2017 году он подписал контракт с UFC, но не провел ни одного боя в промоушене после того, как не сумел уложиться в вес перед поединком с американцем Тимом Эллиоттом.

UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Губерниев — за «Спартак», ЦСКА называют аутсайдером. Что происходит накануне «дерби всея Руси»
Теннисистка Яна Сизикова и баскетболист Михаил Кулагин обручились
Путин и Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров РФ и Украины
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
При взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал-лейтенант Москалик
Индия и Пакистан оказались на грани войны. Разбор
Популярное видео
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя