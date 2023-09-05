Экс-бойцу UFC грозит тюремное заключение за драку в ночном клубе

Спустя три месяца после того, как экс-боец UFC Джейсон Миллер (23-10) провел за решеткой чуть больше года за вандализм и домашнее насилие, бывшей звезде Strikeforce снова грозит тюремное заключение — за драку в ночном клубе.

Как сообщает TMZ, Миллер был арестован 29 августа, после того как он якобы задушил своего поклонника в клубе Sunset Marquis в Западном Голливуде. Инцидент произошел, когда к Миллеру подошел незнакомец, представившийся фанатом. Между ними завязалась словесная перепалка, в результате которой Миллер стал душить предполагаемую жертву, пока охрана не разняла их.

Миллер скрылся с места происшествия до прибытия полиции, но на следующий день он был арестован. Его поместили под стражу и через несколько часов отпустили на свободу до окончания расследования. Сообщается, что местная полиция «просматривает видеозаписи инцидента», чтобы определить, какие обвинения будут предъявлены Миллеру, если они вообще будут предъявлены.

За последние десять лет на счету бойца около десятка арестов. Его обвиняли в вождении в нетрезвом виде, кражах со взломом, незаконном проникновении в жилище, нападении и нанесении побоев, а также в угоне автомобиля.

За время выступлений в WEC, UFC и Strikeforce Миллеру не удалось завоевать ни одного титула, но он стал любимцем фанатов благодаря своей яркой личности. Он проигрывал экс-чемпиону UFC в полусреднем и среднем весе Жоржу Сен-Пьеру (26-2), экс-чемпиону в среднем весе Майклу Биспингу (30-9) и Си Би Доллауэю (17-10).