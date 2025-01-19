Экс-чемпион Bellator Корешков считает, что в полусреднем весе Махачеву будет гораздо сложнее

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков высказался о перспективах Ислама Махачева в полусредней весовой категории UFC.

«Конечно, Исламу будет потруднее в полусреднем весе. Там ребята покрупней, габариты больше. Но у Махачева очень хорошая техника, отточенные навыки — что в стойке, что в борьбе. Так он перекроет потерю преимущества в габаритах, физухе, мощи. В полусреднем весе намного больше бойцов, которые могут составить конкуренцию Махачеву», — сказал Корешков MMA.Metaratings.ru .

Перед UFC 311, где боец в 4-й раз защитил титул в легклм весе, Махачев заявил, что не уйдет из промоушена без второго пояса. Глава промоушена Дана Уайт не исключил, что россиянин может подняться в 77 кг в 2025 году, чтобы стать чемпионом в двух весах.