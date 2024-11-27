Экс-чемпион Bellator Минаков считает, что Волков способен победить Гана

Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков прокомментировал предстоящий бой российского тяжеловеса Александра Волкова с французом Сирилом Ганом.

«Он умный и думающий боец. Насколько хватит его навыков перестроиться, проанализировать свои ошибки и добавить то, чего не хватало? Потенциально он способен стать чемпионом. У него есть определенные ограничения в техническом арсенале, но Волков — тот боец, который способен удивить.

В поединке с Ганом ему все по силам. У Александра отличный рост, длина рук и ног, поэтому Сирил должен ему быть удобен. Мне кажется, главную роль здесь сыграет ментальное состояние. Важно, чтобы он использовал каждое мгновение и был максимально сконцентрировал с первой до последней секунды поединка. Тогда он сможет поединок выиграть и уверенно его забрать», — сказал Минаков Vprognoze.ru.

Волков проведет бой против Гана на UFC 310 в Лас-Вегасе 8 декабря. Ранее соперники уже выходили в октагон друг против друга. Это было на турнире UFC Fight Night 190 летом 2021 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал французский боец.