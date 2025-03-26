Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

26 марта, 12:23

Артем Вахитов — об отказе от контракта с UFC: «У меня есть дочери, которых нужно содержать»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-чемпион Glory россиянин Артем Вахитов объяснил, почему отказался подписывать контракт с UFC.

«Я был в восторге, когда выиграл свой бой в DWCS (Претендентская серия Даны Уайта — Прим. «СЭ») и получил контракт [с UFC], — сказал Вахитов MMA Junkie. — Алекс [Перейра] находился возле клетки. После этого мы все поговорили, и мне показалось, что третий бой с ним был бы реальной возможностью, если бы я перешел в UFC и выиграл один или два боя.

К сожалению, когда пришло время заключать контракт с UFC, выяснилось, что у UFC очень строгие условия в отношении бойцов, которые попадают в UFC через шоу DWCS. Согласно протоколам UFC, они не могли предложить мне больше, чем стандартный контракт, предлагаемый всем бойцам, которые проходят через это шоу. Моя команда пыталась вести переговоры, но правила UFC были строгими, и никакие изменения были невозможны.

Не хочу показаться высокомерным в отношении этого контракта. Я понимаю, что у них есть свои правила, и я уважаю их, но я титулованный боец. У меня есть дочери, которых нужно содержать, и у меня мало возможностей. Было бы большой мечтой попасть в UFC, но я не могу принять потерю в доходах по данному контракту. Поэтому нам пришлось вежливо отказаться. Но все наши переговоры были приятными, и, возможно, в будущем мы снова вернемся к этому вопросу».

На счету Вахитова в ММА 3 победы и 1 поражение. В октябре прошлого года Вахитов нокаутировал француза Ислема Масрафа в Претендентской серии Даны Уайта и заслужил контракт с UFC.

Вахитов проведет бой по правилам кикбоксинга на турнире Glory 100, который пройдет 14 июня в Нидерландах. Соперником россиянина станет Рико Верховен.

Артем Вахитов
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Капитан «Автомобилиста» Голышев сдал положительный допинг-тест
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя