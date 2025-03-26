Артем Вахитов — об отказе от контракта с UFC: «У меня есть дочери, которых нужно содержать»

Экс-чемпион Glory россиянин Артем Вахитов объяснил, почему отказался подписывать контракт с UFC.

«Я был в восторге, когда выиграл свой бой в DWCS (Претендентская серия Даны Уайта — Прим. «СЭ») и получил контракт [с UFC], — сказал Вахитов MMA Junkie. — Алекс [Перейра] находился возле клетки. После этого мы все поговорили, и мне показалось, что третий бой с ним был бы реальной возможностью, если бы я перешел в UFC и выиграл один или два боя.

К сожалению, когда пришло время заключать контракт с UFC, выяснилось, что у UFC очень строгие условия в отношении бойцов, которые попадают в UFC через шоу DWCS. Согласно протоколам UFC, они не могли предложить мне больше, чем стандартный контракт, предлагаемый всем бойцам, которые проходят через это шоу. Моя команда пыталась вести переговоры, но правила UFC были строгими, и никакие изменения были невозможны.

Не хочу показаться высокомерным в отношении этого контракта. Я понимаю, что у них есть свои правила, и я уважаю их, но я титулованный боец. У меня есть дочери, которых нужно содержать, и у меня мало возможностей. Было бы большой мечтой попасть в UFC, но я не могу принять потерю в доходах по данному контракту. Поэтому нам пришлось вежливо отказаться. Но все наши переговоры были приятными, и, возможно, в будущем мы снова вернемся к этому вопросу».

На счету Вахитова в ММА 3 победы и 1 поражение. В октябре прошлого года Вахитов нокаутировал француза Ислема Масрафа в Претендентской серии Даны Уайта и заслужил контракт с UFC.

Вахитов проведет бой по правилам кикбоксинга на турнире Glory 100, который пройдет 14 июня в Нидерландах. Соперником россиянина станет Рико Верховен.