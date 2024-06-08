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Сегодня, 19:26

Экс-чемпион Hardcore Ковалев: «В 2025-м подпишу контракт с UFC»

Руслан Минаев
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Бывший чемпион Hardcore Владислав Ковалев заявил, что в следующем году подпишет контракт с UFC.

«Я считаю, что осенью 2025 года подпишу контракт с UFC. Это с учетом того, что я сделаю все возможное, одержу победы во всех поединках. Мне предстоят очень серьезные бои. С Марифом Пираевым будет бой, возможно, подерусь за пояс Ural FC с Дауреном Ермековым. Кроме того, я бы подрался с Александром Иличем», — цитирует бойца MMA.Metaratings.ru.

Ковалев за карьеру одержал 14 побед и потерпел 4 поражений в различных боевых дисциплинах.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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