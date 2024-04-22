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Сегодня, 12:45

Камару Усман: «У всех будут проблемы в бою с Алексом Перейрой»

Руслан Минаев
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Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-4) видит чемпиона в полутяжелом весе Алекса Перейру (10-2) угрозой для всех бойцов в трех дивизионах.

«Все в среднем, полутяжелом и тяжелом весах окажутся в затруднительном положении, если будут драться с таким парнем, как Алекс Перейра. Если не пойти по пути наименьшего сопротивления и позволить ему драться там, где он имеет наибольшее преимущество, то, думаю, у всех будут проблемы», — сказал Усман на подкасте Pound 4 Pound.

Перейра победил экс-чемпиона в полутяжелом весе Джамала Хилла (12-2) нокаутом в первом раунде. Бой, который состоялся 13 апреля, стал главным событием вечера UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Алекс Перейра
Камару Усман
UFC
ММА
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