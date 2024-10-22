Волкановски: «Драться с Махачевым будет для Топурии немного чересчур»

Экс-чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски поделился мыслями о потенциальном бое между Исламом Махачевым и Илией Топурией.

«Я думаю, это просто игра Топурии. Понимаете, о чем я? Он, очевидно, очень уверен в себе. Ему нравится играть на своей уверенности. Он знает, что это будет тяжелым поединком для него. И не думаю, что это будет хороший бой для Илии. Считаю, что драться с Исламом будет для Топурии немного чересчур», — цитирует Волкановски MMA.Metaratings.ru.

Ранее Топурия заявил о том, что готов провести поединок против Махачева.

На счету 27-летнего испанского и грузинского бойца 15 побед и ни одного поражения в ММА. Он является чемпионом UFC в полулегком весе. В активе 32-летнего россиянина 26 побед и 1 поражение. Махачев — чемпион организации в легком весе.