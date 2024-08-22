Джонс: «Я делаю то, чего другие не могут»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) вновь ответил критикам его боя с экс-чемпионом в тяжелом весе Стипе Миочичем (20-4).

«Я благодарен своему боссу за комментарии, которые он высказал на вчерашней пресс-конференции, – написал Джонс в соцсети X. – Я вижу перед собой несколько больших возможностей, о которых мечтает каждый спортсмен. Сейчас мне нужно сконцентрироваться на выполнении поставленной задачи.

Несмотря на то что некоторые люди могут так не считать, со Стипе лучше не шутить. Это просто безумие, что в нашем мире после неудачного выступления можно потерять все: из лучшего тяжеловеса превратиться в ничтожество.

Реальность такова, что в тот вечер Франсис [Нганну] нокаутировал бы 98 процентов людей на планете. Но почему-то Стипе оказался не у дел. То, что он так долго не выступал, говорит о том, что у него было достаточно времени, чтобы выздороветь и восстановиться.

Однако я предпочитаю сосредоточиться на реальной задаче, которая привела меня так далеко. Я сосредоточен, я делаю то, чего другие не могут».

Джонс и Миочич должны подраться на UFC 309 в ноябре.