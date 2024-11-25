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Сегодня, 19:59

Экс-чемпион UFC Хилл: «Анкалаев, хочешь вражды? Я тебе ее устрою!»

Евгений Нарижный
Корреспондент
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Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл жестко отозвался о Магомеде Анкалаеве.

«Я хочу вырубить Анкалаева, — сказал Хилл Inside Fighting. — Он сука, он даже разговаривает как сука и реагирует как сука. Хочешь настоящей вражды? Я тебе ее устрою! ****** Анкалаева! Я даже не общался с этим чудаком, он просто пытается обратить на себя внимание фанатов. Еще пара человек занимается подобным дерьмом, он самый тупой из них».

Джамал Хилл в прошлом поединке проиграл нокаутом Алексу Перейре. Анкалаев ранее победил единогласным решением судей Александра Ракича.

Джамал Хилл
Магомед Анкалаев
UFC
ММА

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