Махачев завершил второй этап подготовки к бою с Маддаленой

Бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев завершил второй этап подготовки к бою с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Завершил второй этап подготовки. Великолепный кэмп в Дубае. Еще месяц», — написал Махачев в соцсети, выложив фото с Хабибом Нурмагомедовым и другими членами своей команды.

Поединок Махачева и Маддалены за пояс в полусреднем весе возглавит турнир UFC 322 в Нью-Йорке, который состоится в ночь с 15 на 16 ноября.

За карьеру 33-летний россиянин одержал 27 побед и потерпел 1 поражение. На счету 29-летнего австралийца 18 побед и 2 поражения.