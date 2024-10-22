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Сегодня, 17:56

Кормье отреагировал на слова Хабиба про Джонса: «Самый преданный человек в мире»

Руслан Минаев
Дэниел Кормье.
Фото Global Look Press
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Дэниел Кормье отреагировал на слова экс-чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее россиянин заявил, что не может быть другом чемпиону UFC в тяжелом весе Джону Джонсу из-за его конфликта с Кормье.

«Один из моих самых любимых людей в мире. Самый лучший и преданный человек, которого только можно встретить», — написал Кормье в соцсети.

Кормье дважды дрался с Джонсом. В 2015-м Джонс победил единогласным решением судей. В реванше, который состоялся в 2017-м, Джонс победил нокаутом, позже бой был признан несостоявшимся из-за положительного допинг-теста у Джонса.

Даниэль Кормье
Джон Джонс
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА

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