Кормье отреагировал на слова Хабиба про Джонса: «Самый преданный человек в мире»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Дэниел Кормье отреагировал на слова экс-чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее россиянин заявил, что не может быть другом чемпиону UFC в тяжелом весе Джону Джонсу из-за его конфликта с Кормье.

«Один из моих самых любимых людей в мире. Самый лучший и преданный человек, которого только можно встретить», — написал Кормье в соцсети.

Кормье дважды дрался с Джонсом. В 2015-м Джонс победил единогласным решением судей. В реванше, который состоялся в 2017-м, Джонс победил нокаутом, позже бой был признан несостоявшимся из-за положительного допинг-теста у Джонса.