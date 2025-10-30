Экс-чемпион UFC Куинтон Джексон предложил увеличить бонусы до 1 миллиона долларов

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Куинтон Джексон предложил организации увеличить бонусы до 1 миллиона долларов, чтобы бороться со скучными боями.

«Если бы я был промоутером и имел такие же деньги, как UFC, я бы увеличил бонус за лучший бой вечера. Они же только что заработали $ 7 миллиардов на продаже прав, верно?

Так вот, я бы поднял бонус до миллиона долларов. Всего два миллиона за шоу — они могут себе это позволить. Зрители получат гораздо более зрелищные поединки», — цитирует Джексона MMA Fighting.

На данный момент UFC выплачивает по 50 тысяч долларов за лучший бой вечера и лучшее выступление вечера. На юбилейном турнире UFC 300 14 апреля 2024 года организация в качестве разовой акции увеличила бонусы до 300 тысяч долларов.