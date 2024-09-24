Экс-чемпион UFC объяснил, почему Раунтри опасен для Перейры

Бывший чемпион UFC Джамал Хилл рассказал, чем Халил Раунтри может доставить проблем Алексу Перейре.

— Халил левша, а у Перейры неоднократно возникали трудности с левшами. Если мы посмотрим на его карьеру в кикбоксинге — это стойка, которая всегда доставляла ему проблемы. Может ли он побеждать левшей? Да. Но я не видел, чтобы он доминировал над левшами. Мы видели Иржи, но Иржи перемудрил со сменой стоек и был застигнут врасплох.

Люди удивляются, почему Бруно Силва доставил ему проблемы, но Бруно Силва левша. Второй бой с Адесаньей — посмотрите, как стоит Иззи. Я обращаю внимание на детали. Если вы владеете арсеналом левши и умеете эффективно им пользоваться, вы определенно можете доставить ему неприятности", — сказал Хилл на YouTube-канале Алджамейна Стерлинга.

Следующий поединок Перейра проведет против Халила Раунтри 5 октября на турнире UFC 307. Джамал Хилл ранее уступил Перейре нокаутом в первом раунде.