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Сегодня, 16:41

Экс-чемпион UFC объяснил, почему Раунтри опасен для Перейры

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Бывший чемпион UFC Джамал Хилл рассказал, чем Халил Раунтри может доставить проблем Алексу Перейре.

— Халил левша, а у Перейры неоднократно возникали трудности с левшами. Если мы посмотрим на его карьеру в кикбоксинге — это стойка, которая всегда доставляла ему проблемы. Может ли он побеждать левшей? Да. Но я не видел, чтобы он доминировал над левшами. Мы видели Иржи, но Иржи перемудрил со сменой стоек и был застигнут врасплох.

Люди удивляются, почему Бруно Силва доставил ему проблемы, но Бруно Силва левша. Второй бой с Адесаньей — посмотрите, как стоит Иззи. Я обращаю внимание на детали. Если вы владеете арсеналом левши и умеете эффективно им пользоваться, вы определенно можете доставить ему неприятности", — сказал Хилл на YouTube-канале Алджамейна Стерлинга.

Следующий поединок Перейра проведет против Халила Раунтри 5 октября на турнире UFC 307. Джамал Хилл ранее уступил Перейре нокаутом в первом раунде.

Алджамейн Стерлинг
Джамал Хилл
Халил Раунтри

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