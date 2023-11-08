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Сегодня, 09:35

Прохазка: «UFC должны вернуть бои без ограничений по времени»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) считает, что бои в не должны доходить до решения судей, и поэтому предлагает убрать ограничения по времени.

«Я считаю, что бои, особенно в UFC, не могут заканчиваться по очкам, — сказал Прохазка в эфире программы The MMA Hour. — Потому что каждый раз, когда есть судья, один выбирает того, другой этого. Я думаю, что самое оптимальное — это когда бои проходят без ограничений по времени. Верните это обратно.

Когда я выступал в Rizin, мне пришлось адаптироваться к их 10-минутным раундам, потому что 10-минутные раунды — это полный хаос, это тяжело. Потом ты перестаешь об этом думать. Когда ты принимаешь это, то начинаешь думать о своем дыхании, о своей энергетической системе, о том, как с этим бороться. Тогда ты видишь, что нет никаких ограничений по времени, тогда ты видишь, что такое настоящий воинский дух».

Прохазка и Алекс Перейра (8-2) подерутся 11 ноября на турнире UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Бой пройдет за титул чемпиона в полутяжелом весе.

Иржи Прохазка
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