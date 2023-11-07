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Сегодня, 09:21

Экс-чемпион UFC Роберт Уиттакер дал прогноз на бой Прохазки и Перейры

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-7) предполагает, что экс-чемпион в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) вернет себе титул чемпиона в бою с экс-чемпионом в среднем весе Алексом Перейрой (8-2).

«Я думаю, надежнее было бы поставить на Алекса Перейру, но у Иржи есть какая-то сверхъестественная способность побеждать будучи в тяжелом положении, будучи прижатым к стене. У меня такое чувство, что из-за его нестандартного стиля он найдет брешь в защите Алекса и сможет донести удар. Иржи немножко сумасшедший парень (смеется). Я поставлю на Иржи», — сказал Уиттакер в интервью MMArcade Podcast.

Прохазка и Перейра подерутся 11 ноября на турнире UFC 295 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США. Бой пройдет за титул чемпиона в полутяжелом весе.

Алекс Перейра
Иржи Прохазка
Роберт Уиттакер
UFC
ММА
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