Стрикленд: «Я заставил Чимаева завершить карьеру после COVID»

Первый номер рейтинга UFC в среднем весе Шон Стрикленд (29-6) ответил 11-му номеру рейтинга Хамзату Чимаеву (13-0), который ранее сказал, что побил Стрикленда в спарринге.

«Я рад, что он нашел время, чтобы говорить эту ерунду. Я думал, он слишком занят, убегая от криптомошенников и прячась от военных лордов. Я заставил Хамзата уйти на пенсию после COVID. Я буду драться за пояс, и тогда он сможет получить со мной бой», — написал Стрикленд в соцсетях.

Стрикленд победил Пауло Косту (14-4) раздельным решением судей (46-49, 50-45, 49-46). Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Чимаев снялся с боя с Робертом Уиттакером (26-7) из-за болезни. Бой должен был состояться 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.