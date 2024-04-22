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Сегодня, 13:20

Шон Стрикленд: «США медленно умирает»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд (28-6) признался, что ему больно видеть, что происходит в его стране.

«Любовь к своей стране — один из худших ударов по психическому здоровью. Когда я еду домой, я вижу повсюду мексиканские флаги. Английский больше не является основным языком на западном побережье. А правительство делает все возможное, чтобы заменить вас как избирателя. Стыдно смотреть на это.

Переехать в Айдахо? А что, вы думаете, там лучше? Если ничего не делать, Айдахо тоже превратится в очередную либеральную помойку. Ладно, я закончил ныть. Но обидно видеть, как США медленно умирает», — написал Стрикленд в соцсети X.

Стрикленд подерется с Пауло Костой (14-3) 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.

Шон Стрикленд
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