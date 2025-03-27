Топурия: «Сосредоточен на Махачеве и Оливейре — остальные не проявляют желания»

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия назвал двоих оппонентов в качестве следующих потенциальных соперников.

«Все мои тренировки сосредоточены на Исламе [Махачеве] и Чарльзе [Оливейре], поскольку я не рассматриваю других соперников. Ни один из них не проявляет желания. Это признаки страха, мы все это знаем, и это нормально. Я бы тоже боялся», — сказал Топурия испанским журналистам.

26 марта испанец грузинского происхождения открыл улицу в Толедо, названную в его честь.

На счету Топурии 16 побед и ни одного поражения в ММА. В последнем поединке на UFC 308 он нокаутировал Макса Холлоуэя.