Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 16:54

Уиттакер: «Чимаев станет кошмаром для топовой пятерки дивизиона»

Евгений Нарижный
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший чемпион UFC Роберт Уиттакер поделился мнением о своем бывшем сопернике Хамзате Чимаеве.

«Мне интересно посмотреть, что он сделает дальше, — сказал австралиец MMA Fighting. — Хамзат станет кошмаром для большинства парней в топовой пятерке, потому что я не знаю, как можно остановить этот тейкдаун. Я думаю, он должен сразу выходить на Дрикуса. Не думаю, что Стрикленд должен получить титульный бой за то, что отсиживался в стороне, но это не мой выбор, не мое решение».

В октябре на турнире UFC 308 Чимаев победил Уиттакера болевым приемом на челюсть в первом раунде.

UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Байден снял все уголовные обвинения со своего сына Хантера. Что пишут СМИ
«Побьет в этом сезоне». Тюкавин дал прогноз на погоню Овечкина за рекордом Гретцки
Бой за $ 191 000 000. Сколько заработают Фьюри и Усик
СК назвал причиной отравления семьи в Красноярском крае инсектицидное средство
Биография Мераба Двалишвили: уехал из Грузии в США, работал на стройке и стал чемпионом UFC
Элтон Джон сообщил о потере зрения после тяжелой инфекции
Сегодня
Вчера
Неделя