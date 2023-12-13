Камару Усман похвалил Ковингтона: «Он дрался со мной на равных»

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-4) уверен, что второй номер рейтинга в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) даст тяжелый бой чемпиону полусреднего дивизиона Леону Эдвардсу (21-3).

«Колби Ковингтон не собирается прекращать попытки провести тейкдаун, — сказал Усман на шоу DC & RC. — Колби Ковингтон не собирается отступать от плана, особенно когда он знает: «Этот парень не национальный чемпион. Этот парень не чемпион страны. Этот парень — ударник, который научился защищаться от тейкдаунов, используя клетку. Я буду проводить столько тейкдаунов, сколько смогу, пока не повалю его».

Я буду честен с вами. Колби Ковингтон дрался со мной на равных. Я просто должен был переиграть его в конце. Вы видели, как он дрался с Робби Лоулером? Он будет наносить многочисленные удары, а потом начнет идти на тебя и бить еще, еще и еще раз. Первый удар может не задеть тебя. Второй может не задеть. Но, возможно, 18-й удар причинит тебе боль».

Эдвардс и Ковингтон подерутся в последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.