Джуниор дос Сантос: «Я большой фанат Федора. Он особенный»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор дос Сантос (22-10) в интервью «СЭ» отметил, что готов подраться с Федором Емельяненко (40-7) по правилам бокса.

«Погнали, Федор! Для меня будет большой честью провести бой с Федором. Я большой фанат Федора Емельяненко. Когда люди говорят о величайшем всех времен, мы не должны забывать об этом парне. Этот парень — особенный», — сказал бразилец «СЭ».

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Райану Бейдеру (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля в Инглвуде, США.