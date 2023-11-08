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Сегодня, 14:45

Джуниор дос Сантос: «Я большой фанат Федора. Он особенный»

Джуниор дос Сантос готов подраться с Федором Емельяненко по правилам бокса
Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор дос Сантос (22-10) в интервью «СЭ» отметил, что готов подраться с Федором Емельяненко (40-7) по правилам бокса.

«Погнали, Федор! Для меня будет большой честью провести бой с Федором. Я большой фанат Федора Емельяненко. Когда люди говорят о величайшем всех времен, мы не должны забывать об этом парне. Этот парень — особенный», — сказал бразилец «СЭ».

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Райану Бейдеру (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля в Инглвуде, США.

Жуниор Дос Сантос
Федор Емельяненко
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