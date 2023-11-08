Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 14:31

Джуниор дос Сантос: «Павлович — зверь, он очень сильный боец»

Джуниор дос Сантос рассказал о спарринге с Павловичем
Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор дос Сантос (22-10) рассказал «СЭ» о спарринге с первым номером рейтинга в тяжелом весе Сергеем Павловичем (18-1).

«Спарринговал ли я с Павловичем? Да, какой же он жесткий тип! — сказал бразилец «СЭ». — У нас была боксерская работа, но в маленьких перчатках для MMA. Мужик, это было ужасно. Я получил сечку над глазом. Сергей — зверь, он очень сильный, отличный боец. Его бой с Аспиналлом? Думаю, Сергей победит и станет временным чемпионом. Мужик, этот парень силен, крепок и с прекрасной техникой бокса, а еще у него прекрасный тайминг. Я наслаждаюсь тем, что он делает в октагоне. Надеюсь, он возьмет титул. Я лишь однажды спарринговал с ним. Это не был такой уж прям жесткий удар. Мы были в маленьких перчатках, и это был легкий спарринг. Я получил сечку, но нет никаких сомнений, что он бьет очень жестко».

Павлович и Том Аспиналл (13-3) подерутся за временный титул чемпиона в тяжелом весе 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Бой станет со-главным событием вечера.

Сергей Павлов
1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Эрлин Холанн встречается с футболисткой
ЦСКА уже третий, «Факел» в огне, «Ахмат» — в пике, «Зенит» и «Краснодар» готовятся к битве. Рабинер — о 14-м туре РПЛ
Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента России
В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко
Песков сообщил об ответных мерах на передачу активов РФ Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Материалы сюжета: UFC 295 Сергей Павлович — Том Аспиналл: бой за чемпионский пояс
Сергей Павлович: профайл бойца и история выступления в UFC
Майкл Биспинг: «Аспиналл победит Павловича, и это будет выглядеть легкой победой»
Павлович: «Я один из немногих бойцов, которые меньше разговаривают и больше делают»
Минаков: «У меня есть уверенность, что Павлович завоюет пояс»
Волков дал совет Павловичу перед боем с Аспиналлом
Прохазка: «UFC должны вернуть бои без ограничений по времени»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Майкл Биспинг: «Аспиналл победит Павловича, и это будет выглядеть легкой победой»

Джуниор дос Сантос: «Я большой фанат Федора. Он особенный»