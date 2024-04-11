Жорж Сен-Пьер: «Если кто и остановит Чимаева, так это Уиттакер»

Экс-чемпион UFC в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер (26-2) поделился ожиданиями от предстоящего боя между третьим номером рейтинга в среднем весе Робертом Уиттакером (25-7) и 11-м номером рейтинга в среднем весе Хамзатом Чимаевым (13-0).

«Если кто и остановит Чимаева, так это Роберт Уиттакер, — сказал Сен-Пьер FOX Sports. — Мы можем сравнить Чимаева с Йоэлем Ромеро — сильным, взрывным борцом, и Уиттакер победил его дважды. Поэтому стилистически он может проделать нечто подобное и в бою с Чимаевым.

У Роберта Уиттакера необычный стиль каратэ. Он контролирует дистанцию, которая кажется необычной для его соперников, потому что большинство парней в MMA — выходцы из кикбоксинга и муай-тай. И Роберт очень хорошо использует свои навыки каратэ, ноги и дистанцию. Он в этом мастер.

Повторюсь, если кто и остановит Чимаева, так это Роберт Уиттакер. Но Чимаев — это не легкая прогулка».

Уиттакер и Чимаев возглавят турнир UFC on ABC 6, который состоится 22 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.