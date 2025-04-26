Сен-Пьер о бое Джонса и Аспиналла: «Джон — величайший, но время никого не щадит»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер прокомментировал возможный поединок между обладателем пояса в тяжелом весе Джоном Джонсом и временным чемпионом Томом Аспиналлом.

«Если говорить о наследии, то Джонс, вероятно, величайший в истории. И если бы мне нужно было выбрать любого из бойцов, чтобы отправить в древний Колизей, то я бы назвал его имя. Глупо думать иначе.

Но время не щадит никого. А вот Аспиналл сейчас просто на сумасшедшем ходу. Так что будет очень интересно увидеть, чем закончится их противостояние», — цитирует Сен-Пьера Bloody Elbow.

Джонс за карьеру провел 30 поединков, одержал 28 побед, потерпел 1 поражение (дисквалификацией) и 1 бой признан несостоявшимся. На счету Аспиналла 18 поединков — 15 побед и 3 поражения.