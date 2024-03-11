Эквадорский боец Вера готов рассмотреть возможность проведения поединка против Яна

11 марта, 16:40
Представитель эквадорского бойца Марлона Веры сообщил, что он может провести поединок против россиянина Петра Яна.
«Мы готовы рассмотреть такой бой. Но сейчас Марлон будет восстанавливаться, а уже потом начнем говорить с UFC о следующем поединке», — приводит слова представителя Веры ТАСС.
Петр Ян ранее победил Ядонга единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) на UFC 299, который состоялся 9 марта. Вера на этом турнире проиграл Шону О'Мэлли единогласным решением судей (45-50, 45-50, 44-50).