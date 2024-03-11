Эквадорский боец Вера готов рассмотреть возможность проведения поединка против Яна

Представитель эквадорского бойца Марлона Веры сообщил, что он может провести поединок против россиянина Петра Яна.

«Мы готовы рассмотреть такой бой. Но сейчас Марлон будет восстанавливаться, а уже потом начнем говорить с UFC о следующем поединке», — приводит слова представителя Веры ТАСС.

Петр Ян ранее победил Ядонга единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) на UFC 299, который состоялся 9 марта. Вера на этом турнире проиграл Шону О'Мэлли единогласным решением судей (45-50, 45-50, 44-50).