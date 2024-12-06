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Сегодня, 16:15

Эминов назвал Евлоева будущим чемпионом UFC

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Боец лиги «Наше Дело» Мухаммед Эминов оценил шансы российского бойца Мовсара Евлоева в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом.

«Я не знаком с Мовсаром, но я его фанат, хотя даже никогда не видел его вживую. Он симпатизирует как человек и мусульманин. Мне нравится его стиль, это кардиомашина. У Стерлинга против Мовсара нет шансов.

Мовсару нужно подтянуть медийку. Это непобежденный боец. Если в UFC хотят увидеть хорошую версию Евлоева, пусть дадут ему титульный бой с Топурией. Поединок будет интересным и зрелищным.

Я вижу нового чемпиона в ближайшее время. Это Евлоев», — цитирует Эминова «РБ Спорт».

Евлоев и Стерлинг подерутся на турнире UFC 310, который состоится 8 декабря.

Источник: «РБ Спорт»
Алджамейн Стерлинг
Мовсар Евлоев
UFC
ММА
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