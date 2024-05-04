Смит: «На бой с Раунтри я вышел драться без подготовки»

Американский полутяжеловес UFC Энтони Смит рассказал о причинах поражения от Халила Раунтри в последнем поединке.

«Я сделал много изменений. Должен был отрегулировать мою игру и быть немного более ответственным в защите, поработать над мелкими деталями моей подготовки и попытаться стать чуть лучше. Я имею в виду, что на бой с Раунтри я вышел драться без подготовки. Поэтому я не знал, что Халил Раунтри дал справедливую оценку тому, на каком уровне находилась моя игра», — цитирует MMA.Metaratings.ru Смита.

В ночь на 5 мая Смит проведет поединок с бразильцем Витором Петрино на турнире UFC 301.