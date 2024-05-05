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Сегодня, 09:48

Энтони Смит: «Махачев более универсальный, нежели Хабиб, но Хабиб все равно лучше»

Энтони Смит объяснил, почему Хабиб лучше Махачева
Давид Хачатрян
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10-й номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Энтони Смит (37-19) объяснил, почему экс-чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) лучше чемпиона в легком весе Ислама Махачева (25-1).

«Ислам — более универсальный боец, чем Хабиб. Я думаю, что у Ислама лучше ударная техника, и он, вероятно, лучше работает в партере. Он определенно лучше работает ногами. Так что у него больше навыков. Но Хабиб был невероятно хорош в том, что он делал. Он умел навязать свою игру любому сопернику. Я бы сказал, что Ислам более «искусный», но Хабиб все равно был лучше, потому что у него была сильная сторона, и лучше быть просто некуда», — сказал Смит на своем YouTube-канале.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-5) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
Энтони Смит
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