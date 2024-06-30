Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 05:45

Энтони Смит — Роман Долидзе: смотреть бой UFC 303 в прямом эфире

Бой Энтони Смит — Роман Долидзе пройдет на UFC 303
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Роман Долидзе.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Американец Энтони Смит проведет поединок против грузинского бойца Романа Долидзе на турнире UFC 303 в ночь на 30 июня. Вечер смешанных единоборств пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада (США). Начало боя Смит — Долидзе ожидается в 06.00 по московскому времени.

Рекорд Смита в ММА — 38-19-0. На счету Долидзе рекорд в профессиональной карьере — 12-3-0.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция UFC 303. В прямом эфире трансляцию турнира в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и на официальной платформе UFC Fight Pass. Основной кард можно смотреть в эфире «Матч ТВ».

Следите за самыми интересными событиями турнира UFC 303 с текстовой онлайн-трансляцией на сайте «СЭ». Больше информации о вечере ММА в Лас-Вегасе можно найти в нашем материале.

UFC: новости и обзоры поединков, статистика бойцов и интервью тренеров, календарь и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Роман Долидзе
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Вратарь «Флориды» Бобровский поделился эмоциями от победы в Кубке Стэнли
Дмитрий и Екатерина Митяевы выиграли горный марафон в Альпах
Sky News заявил об обреченности авантюры Макрона с досрочными выборами
«Монреаль» утащит Демидова, «Торонто» - вратаря «Ак Барса», а в Казань едет канадский чемпион? Главные трансферные новости КХЛ на 29 июня
Истребитель Су-30СМ ВКС РФ выполнил боевую задачу по сопровождению бомбардировщиков
Десантники ВС РФ уничтожили ретранслятор беспилотников ВСУ на правом берегу Днепра
Популярное видео
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Иэн Гэрри победил Пэйджа единогласным решением на UFC 303

Чиассон победила Силву техническим нокаутом на UFC 303