Тренер Нганну: «Словами не описать ту боль, которую мы все испытываем к Нганну»

Эрик Никсик, генеральный менеджер и главный тренер Xtreme Couture Mixed Martial Arts (Xtreme Couture) и тренер экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3), поддержал камерунца после известий о смерти его сына.

«Это были тяжелые дни. Словами не описать ту боль, которую мы все испытываем к Нганну и его семье. Пожалуйста, поддержите Франсиса и его семью, и пусть это будет напоминанием вам о хрупкости жизни. Чаще говорите «Я люблю тебя», потому что завтра может случиться все что угодно», — написал Никсик в соцсетях.

29 апреля Нганну объявил в социальных сетях о кончине своего сына Коби. Причина смерти не уточняется.