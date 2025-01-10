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10 января, 16:03

Essentially Sports: фанаты обсуждают возможный перенос UFC 311 из-за пожаров в Лос-Анджелесе

Алина Савинова
Стадион «Интьют Доум». Лос-Анджелес
Фото Getty Images
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Пользователи соцсетей беспокоятся, что UFC 311 находится под угрозой срыва из-за продолжающихся лесных пожаров в Лос-Анджелесе, сообщает Essentially Sports.

Турнир должен пройти в ночь с 18 на 19 января на арене «Интьют Доум», принадлежащий команде НБА «Лос-Анджелес». Стадион располагается в 18 км от самого бедствия. Ранее были отменены матчи НБА и НХЛ, запланированные в Лос-Анджелесе.

Фанаты задаются вопросом, будет ли турнир в конечном итоге проведен. Однако руководство UFC на данный момент не делало никаких официальных заявлений по поводу переноса или отмены ивента. Президент промоушена Дана Уайт в своих соцсетях выразил благодарность спасателям из Невады и Калифорнии за то, что они устраняют пожары, а также заявил, что готов оказать помощь лично или от имени UFC.

В главном поединке в турнире UFC 311 встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и боец российско-армянского происхождения Арман Царукян (22-3). В соглавном бою вечера россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)
Источник: Essentially Sports
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