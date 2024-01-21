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Евлоев — Аллен: смотреть трансляцию боя UFC 297 в прямом эфире

Евлоев проведет поединок против Аллена на турнире UFC 297 21 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мовсар Евлоев.
Фото Global Look Press
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Непобежденный россиянин Мовсар Евлоев проведет поединок в полулегком весе против представителя Англии Арнольда Аллена в рамках турнира UFC 297 в ночь на 21 января. Бой пройдет на «Скоушабэнк-Арене» в канадском Торонто. Ориентировочное время начала — 06.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» будет текстовая онлайн-трансляция турнира UFC 297. В прямом эфире бесплатно видеотрансляцию поединка можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также бой будет доступен на платной платформе UFC Fight Pass.

Евлоеву 29 лет, россиянин провел в смешанных единоборствах 17 боев, в которых победил 17 раз. В активе 29-летнего британца в ММА — 19 побед и два поражения.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Арнольд Аллен
Мовсар Евлоев
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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UFC 297: смотреть трансляцию боев турнира в прямом эфире