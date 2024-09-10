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Сегодня, 09:32

Евлоев дал прогноз на бой Топурии и Холлоуэя

Давид Хачатрян
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Шестой номер рейтинга UFC в полулегком весе Мовсар Евлоев (18-0) считает, что обладатель титула BMF Макс Холлоуэй (26-7) одолеет чемпиона в полулегком весе Илию Топурию (15-0).

«Это будет хороший бой. Но я не думаю, что мне предоставят возможность подраться с победителем, потому что если Илия выиграет, то ему дадут реванш с [Александром] Волкановски, а Макс говорит о бое с Исламом [Махачевым]. Если мне дадут бой за титул, то хорошо, если нет, то я побью того, кого они мне дадут.

Кто победит: Макс или Илия? Я думаю, что Макс, потому что он лучше дышит, у него крепкий подбородок, он никогда не вытягивает шею, еще он хороший боксер. Многое зависит от того, что предпримет Илия. Мне нравится этот бой», — сказал Евлоев MMA Fighting.

Топурия и Холлоуэй подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.

Илия Топурия
Макс Холлоуэй
Мовсар Евлоев
ММА

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