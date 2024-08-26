Евлоев обратился к Стерлингу: «Я накажу тебя и получу за это деньги»

Пятый номер рейтинга UFC в полулегком весе Мовсар Евлоев (18-0) ответил на заявления экс-чемпиона в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга (24-4) о том, что он употреблял допинг.

Стерлинг: «Ржу не могу! Ты все еще не можешь это отрицать. Ты человек недалекого ума, и тебе не помешало бы разобраться в себе. Ты ментальный карлик, которому нужна игла в задницу! Скажи мне еще, что ты никого не учил, как обманывать и выходить сухим из воды»

Евлоев: «Там, откуда я родом, подобные ложные обвинения не пойдут тебе на пользу. Но я буду бизнесменом — я накажу тебя и получу за это деньги. Только не выкручивайся, оскароносный актер».

Евлоев и Стерлинг подерутся 5 октября на UFC 307 в Delta Center в Юте, США.