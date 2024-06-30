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Сегодня, 21:47

Евлоев провокационно оценил победу бразильца Лопеса на UFC 303

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Непобежденный российский боец Мовсар Евлоев отреагировал на победу бразильца Мовсара Евлоева над Дэном Иге.

Лопес одержал победу единогласным решением судей над соперником, который принял бой в ночь проведения турнира. Изначально бразилец должен был подраться с американцем Брайаном Ортегой.

«Твоя главная победа в UFC — это поражение от меня», — написал Евлоев в соцсетях.

Бой между Евлоевым и Лопесом прошел в мае 2023 года и завершился победой россиянина единогласным решением судей. Для бразильца это был дебютный поединок в UFC.

Диего Лопес
Мовсар Евлоев
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