Евлоев провокационно оценил победу бразильца Лопеса на UFC 303

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Непобежденный российский боец Мовсар Евлоев отреагировал на победу бразильца Мовсара Евлоева над Дэном Иге.
Лопес одержал победу единогласным решением судей над соперником, который принял бой в ночь проведения турнира. Изначально бразилец должен был подраться с американцем Брайаном Ортегой.
«Твоя главная победа в UFC — это поражение от меня», — написал Евлоев в соцсетях.
Бой между Евлоевым и Лопесом прошел в мае 2023 года и завершился победой россиянина единогласным решением судей. Для бразильца это был дебютный поединок в UFC.