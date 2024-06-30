Евлоев провокационно оценил победу бразильца Лопеса на UFC 303

Непобежденный российский боец Мовсар Евлоев отреагировал на победу бразильца Мовсара Евлоева над Дэном Иге.

Лопес одержал победу единогласным решением судей над соперником, который принял бой в ночь проведения турнира. Изначально бразилец должен был подраться с американцем Брайаном Ортегой.

«Твоя главная победа в UFC — это поражение от меня», — написал Евлоев в соцсетях.

Бой между Евлоевым и Лопесом прошел в мае 2023 года и завершился победой россиянина единогласным решением судей. Для бразильца это был дебютный поединок в UFC.