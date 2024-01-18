Евлоев рассказал, какой сериал он смотрит для изучения английского

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Девятый номер рейтинга UFC в полулегком весе Мовсар Евлоев (17-0) сообщил, что смотрит сериал «Во все тяжкие». Об этом он рассказал на пресс-конференции UFC.
Журналист: Увлекался ли ты хоккеем, когда рос в России?
Евлоев: Я не смотрю ни один вид спорта, даже UFC. Я смотрю только сериалы.
Журналист: Какие сериалы ты смотришь?
Евлоев: Последним был «Во все тяжкие».
Журналист: И как тебе?
Евлоев: Неплохо. Я смотрю сериалы, чтобы выучить английский.
Журналист: Ты смотришь «Во все тяжкие», чтобы выучить английский? (смеется)
Евлоев: Да. Мне нужен плохой английский.
Арнольд Аллен (19-2) и Евлоев подерутся 20 января на UFC 297 в Торонто, Канада. Евлоев провел в UFC семь боев и все победил решением судей.