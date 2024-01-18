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Сегодня, 07:18

Евлоев рассказал, какой сериал он смотрит для изучения английского

Давид Хачатрян
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Девятый номер рейтинга UFC в полулегком весе Мовсар Евлоев (17-0) сообщил, что смотрит сериал «Во все тяжкие». Об этом он рассказал на пресс-конференции UFC.

Журналист: Увлекался ли ты хоккеем, когда рос в России?

Евлоев: Я не смотрю ни один вид спорта, даже UFC. Я смотрю только сериалы.

Журналист: Какие сериалы ты смотришь?

Евлоев: Последним был «Во все тяжкие».

Журналист: И как тебе?

Евлоев: Неплохо. Я смотрю сериалы, чтобы выучить английский.

Журналист: Ты смотришь «Во все тяжкие», чтобы выучить английский? (смеется)

Евлоев: Да. Мне нужен плохой английский.

Арнольд Аллен (19-2) и Евлоев подерутся 20 января на UFC 297 в Торонто, Канада. Евлоев провел в UFC семь боев и все победил решением судей.

Мовсар Евлоев
ММА
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